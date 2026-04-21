Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe erbeuten Sportbekleidung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - An der Straße Breipohls Hof gelang einem unbekannten Täter in der Nacht auf Montag, 20.04.2026, ein Fahrzeug zu öffnen und Wertgegenstände zu stehlen.

Der graue VW Golf stand zwischen Sonntag, 22:30 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, in einer Parkbucht. Als der Besitzer zum Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass diverse Sachen aus dem Wagen fehlten, darunter eine Geldbörse, Schuhe und Sportbekleidung. Er war sich sicher, das Fahrzeug am Vorabend abgeschlossen zu haben.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Das Auto ist kein Tresor!

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

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