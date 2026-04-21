PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe erbeuten Sportbekleidung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - An der Straße Breipohls Hof gelang einem unbekannten Täter in der Nacht auf Montag, 20.04.2026, ein Fahrzeug zu öffnen und Wertgegenstände zu stehlen.

Der graue VW Golf stand zwischen Sonntag, 22:30 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, in einer Parkbucht. Als der Besitzer zum Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass diverse Sachen aus dem Wagen fehlten, darunter eine Geldbörse, Schuhe und Sportbekleidung. Er war sich sicher, das Fahrzeug am Vorabend abgeschlossen zu haben.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Das Auto ist kein Tresor!

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 11:09

    POL-BI: Achtung: Warnung vor Hundewelpen-Kaufangebot über Kurzvideo-Plattform

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Betrügern, die im Internet vermeintlich Hundewelpen zum Kauf anbieten. Eine 51-Jährige aus Neuss war am Donnerstag, 16.04.2026, auf einer Kurzvideo-Plattform im Internet auf ein Verkaufsangebot von Hundewelpen aufmerksam geworden und nahm Kontakt mit dem vermeintlichen Verkäufer auf. Sie einigte ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 10:05

    POL-BI: Dieb bestiehlt Fußballspieler

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Quelle- Sonntagnachmittag, 19.04.2026, stahl ein Unbekannter aus einer Umkleidekabine eine Geldbörse. Ein 32-jähriger Bielefelder befand sich gegen 16:30 Uhr in der Gottfriedstraße beim Fußball. Sein Portemonnaie befand sich währenddessen in seiner Jacke, die er in der unverschlossenen Umkleidekabine ließ. Nach dem Spiel bemerkte er, dass ein Dieb sein Portemonnaie aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren