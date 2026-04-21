Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Warnung vor Hundewelpen-Kaufangebot über Kurzvideo-Plattform

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Betrügern, die im Internet vermeintlich Hundewelpen zum Kauf anbieten.

Eine 51-Jährige aus Neuss war am Donnerstag, 16.04.2026, auf einer Kurzvideo-Plattform im Internet auf ein Verkaufsangebot von Hundewelpen aufmerksam geworden und nahm Kontakt mit dem vermeintlichen Verkäufer auf. Sie einigte sich mit dem Hunde-Verkäufer auf einen Preis von 500 Euro sowie eine vorab Reservierungsgebühr von 150 Euro für einen Welpen. Die restlichen 350 Euro sollten bei der Übergabe am Sonntag, 19.04.2026, erfolgen. Nachdem die 51-Jährige die Anzahlung überwiesen hatte, erhielt sie einen Kaufvertrag zugesandt. Am Samstag teilte der Kontakt der Neusserin mit, dass das Tier zur Abschlusskontrolle beim Tierarzt sei und sie anteilig 100 Euro zusätzlich vorab überweisen solle. Sie lehnte diese Ansinnen ab und schlug vor, den Welpen bereits abends abzuholen. Dazu sollte sie gegen 23:00 Uhr an einer Anschrift in Heepen erscheinen. Gemeinsam mit ihrem Mann suchte sie die Adresse, bei der es sich um ein in Renovierung befindliches Haus handelte, auf und warteten dort vergebens.

Kaufen Sie keine Tiere, ohne diese vorher in ihrer gewohnten Umgebung gesehen zu haben. Schauen Sie sich die Papiere sowie die Tiere genau an, um möglichst schon im Vorfeld Krankheiten und Impfungen prüfen zu können. Vorsicht bei niedrigen Preisen, oft ist dies eines der Indizien für illegale Geschäfte.

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