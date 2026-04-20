Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Ermittlungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Höxter Lüchtringen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Paderborn - Höxter - In der Nacht zu Sonntag, 19.04.2026, nahmen Streifenbeamte der Kreispolizeibehörde Höxter einen 35-jährigen Anwohner in dem Ortsteil Lüchtringen fest. Er soll bei einer Auseinandersetzung eine 58-jährige Frau geschlagen und einen 66-jährigen Mann schwer verletzt haben. Durch die vorliegenden ersten Erkenntnisse übernahm eine Mordkommission des Polizeipräsidium Bielefeld die Ermittlungen.

Gegen 02:45 Uhr soll der 35-Jährige eine Fensterscheibe einer Gaststätte in Lüchtringen und mehrere Autos sowie Blumenkübel beschädigt haben. Streifenbeamte trafen an der Straße Kattenbühl auf den Tatverdächtigen und die verletzte 58-Jährigen aus Holzminden. In dem Innenhof eines Wohnhauses lag neben den beiden Personen der verletzte 66-Jährige aus Lüchtringen.

Der 35-Jährige wird verdächtigt, den 66-Jährigen mit einer Eisenstange massiv am Kopf verletzt zu haben. Der ältere Mann musste intensivmedizinisch behandelt werden, befindet sich aber mittlerweile außer Lebensgefahr.

Nach den bisherigen Informationen sollen die Frau und der Mann beabsichtigt haben, den 35-Jährigen wegen vorangegangenen Unstimmigkeiten zur Rede zu stellen. Angaben zur Nationalität des mutmaßlichen Täters werden nicht gemacht. Am Tatort stellten Polizisten eine Hantelstange des 35-Jährigen und einen Baseballschläger sicher. Der Baseballschläger soll von der Frau und dem Mann mitgeführt worden sein, als sie das Wohnhaus betraten. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Festnahme soll sich der Mann zudem gegen Polizeibeamte zur Wehr gesetzt haben, wodurch ein Polizeibeamter verletzt worden ist.

Die ersten notwendigen Schritte nach der Tat unternahmen Streifen- und Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Höxter. Auch die Bielefelder Mordkommission, die Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe leitet, wird durch Ermittler aus Höxter unterstützt.

Die Staatsanwaltschaft Paderborn beantragte am Montag, 20.04.2026, einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde am Montagnachmittag am Amtsgericht Höxter einer Haftrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl gegen den Mann erließ.

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