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Polizei Bielefeld

POL-BI: Überraschter Einbrecher tritt und beißt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zunächst glaubte der stellvertretende Filialleiter eines Supermarkts am Samstag, 18.04.2026, ein Lieferant würde sich bemerkbar machen, doch bei der Nachschau stand er einem Einbrecher gegenüber.

Gegen 05:45 Uhr erwartete der Mitarbeiter übliche Anlieferungen an der Lagertür des Supermarkts an der Viktoria-Steinbiß-Straße. Ungewöhnlich erschienen ihm die Geräusche und er schaute nach. Er stieß auf eine aufgebrochene Außentür und einen fremden Mann der kein Lieferant war.

Als der Angestellte dem Mann erklärte sich ruhig zu verhalten, weil er die Polizei rufen werde, schlug der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht. Bei dem anschließenden Gerangel gelang es ihm, den Einbrecher festzuhalten, wobei er getreten und gebissen wurde.

Eine aufmerksame Nachbarin wurde auf die Auseinandersetzung an dem Supermarkt aufmerksam und wählte den Polizeinotruf.

Streifenbeamte, die zum Tatort eilten, nahmen den 53-jährigen Bielefelder vorläufig fest. Nach der Anzeigenaufnahme wegen des Einbruchs und der Körperverletzung durfte der polizeibekannte Mann die Polizeiwache wieder verlassen. Sein benutztes Fahrrad stellten die Beamten sicher, weil es als gestohlen gemeldet war.

Der leichtverletzte Angestellte wurde durch Rettungssanitäter vor Ort medizinisch versorgt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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