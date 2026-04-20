Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach versuchtem Tankstellenüberfall gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Samstag, 18.04.2026, bedrohte ein bisher unbekannter Täter eine Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Jöllenbecker Straße mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr am Freitag verließ die Mitarbeiterin die Tankstelle, Ecke Lakemannstraße, über den Hintereingang. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann überrascht. Er hielt ein Messer in der Hand und forderte sie auf, in den Verkaufsraum zurückzugehen.

Die Frau ergriff jedoch die Flucht und rief dabei laut um Hilfe. Nach einer kurzen Verfolgung änderte der Täter die Richtung und flüchtete ohne Beute über die Lakemannstraße in unbekannte Richtung.

Er war etwa 1,60 Meter groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er hatte helle Haut und dunkle Augenbrauen. Außerdem trug er dunkle Kleidung und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Bei dem Messer handelte es sich womöglich um ein kleines Küchenmesser.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521/5450 entgegen.

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