Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrer eines weißen Fahrschulwagens sowie weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Altenhagen- Lippe- Bad Salzuflen- Ein Ford-Fahrer gefährdete durch seine Fahrweise am Freitagnachmittag, 10.04.2026, den Straßenverkehr. Die Polizei sucht betroffene PKW-Fahrer und Zeugen.

Ein PKW-Fahrer informierte Freitagnahmittag die Polizei über einen auffällig fahrenden PKW-Fahrer in Leopoldshöhe-Bexterhagen auf der Straße Alter Postweg. Der Fahrer eines grauen Ford Focus mit Lipper Kennzeichen sollte starke Schlangenlinien fahren und bereits gegen 16:05 Uhr am Kusenweg in Bielefeld, nahe dem Rutenweg, gegen eine Verkehrsinsel gefahren sein. Anschließend war der Fahrer des Ford Focus in Kusenbaum auf die Heeper Straße in Richtung Bexterhagen gefahren. Der Zeuge beobachtete, dass der Fahrer dabei sehr mittig und mehrfach auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs fuhr, so dass es zu mehreren gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen sei. Ein weißer Fahrschulwagen musste dabei dem Ford Focus nicht nur ausweichen, sondern mit einer Vollbremsung bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nachdem der Zeuge daraufhin die Polizei gerufen hatte, konnte der 54-jähriger Ford Focus-Fahrer aus Lage auf der Waddenhauser Straße in Lage angehalten und kontrolliert werden.

Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Das Verkehrskommissariat 1 bitte Verkehrsteilnehmer, die durch den Ford Focus-Fahrer gefährdet wurden sowie Zeugen, sich unter 0521-545-0 zu melden.

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