POL-BI: Achtung Fake-Shops - Lockangebot günstige Waschmaschine
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Die Polizei Bielefeld warnt vor Fake-Onlineshops eines Marken-Discounters, bei dem Waschmaschinen vermeintlich günstig zum Kauf angeboten werden.
Am Donnerstag, 16.04.2026, erstattete eine Bielefelderin bei der Polizei eine Strafanzeige. Die 23-Jährige hatte am 04.04.2026 auf ihrem Handy im Internet ein Angebot für eine Waschmaschine gesehen. Die Seite war aufgebaut, wie die eines bekannten Marken-Discounters, so dass das Opfer die Bestellung ausführte und ihre Bankdaten eingab. Offenbar handelte es sich jedoch um eine Fake-Seite, die im Stil des Marken-Discounters aufgebaut war. Als die Bielefelderin wenig später mehrere unberechtigte hohe Abbuchungen von ihrem Konto feststellte, schöpfte sie Verdacht und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.
Die Polizei warnt: Werden Sie aufmerksam, wenn Angebote auffallend günstig erscheinen. Schauen Sie sich die Internetadresse an und kontrollieren Sie diese mit der des echten Geschäftes.
https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/nicht-alles-was-glitzert-ist-echt
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