PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung Fake-Shops - Lockangebot günstige Waschmaschine

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Die Polizei Bielefeld warnt vor Fake-Onlineshops eines Marken-Discounters, bei dem Waschmaschinen vermeintlich günstig zum Kauf angeboten werden.

Am Donnerstag, 16.04.2026, erstattete eine Bielefelderin bei der Polizei eine Strafanzeige. Die 23-Jährige hatte am 04.04.2026 auf ihrem Handy im Internet ein Angebot für eine Waschmaschine gesehen. Die Seite war aufgebaut, wie die eines bekannten Marken-Discounters, so dass das Opfer die Bestellung ausführte und ihre Bankdaten eingab. Offenbar handelte es sich jedoch um eine Fake-Seite, die im Stil des Marken-Discounters aufgebaut war. Als die Bielefelderin wenig später mehrere unberechtigte hohe Abbuchungen von ihrem Konto feststellte, schöpfte sie Verdacht und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Die Polizei warnt: Werden Sie aufmerksam, wenn Angebote auffallend günstig erscheinen. Schauen Sie sich die Internetadresse an und kontrollieren Sie diese mit der des echten Geschäftes.

https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/nicht-alles-was-glitzert-ist-echt

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 12:32

    POL-BI: Jahresbilanz Politisch Motivierte Kriminalität 2025

    Bielefeld (ots) - SR / Bielefeld / OWL - Stellvertretender Polizeipräsident Wolfgang Niewald stellt die Jahresbilanz Politisch Motivierte Kriminalität (PMK) 2025 für den Kriminalhauptstellenbereich des Polizeipräsidiums Bielefeld vor. Die Jahresbilanz legt dar, wie sich die PMK in den verschiedenen Phänomenbereichen in Ostwestfalen-Lippe entwickelt ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 17.04.2026 – 12:06

    POL-BI: Ladendieb hat es auf Proteinpulver abgesehen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 16.04.2026, wurde ein polizeibekannter Mann beim Ladendiebstahl an der Bahnhofstraße erwischt. Gegen 18:00 Uhr wurde ein Ladendetektiv in einer Drogerie auf den 41-jährigen Berliner aufmerksam. Er steckte mehrere Dosen Proteinpulver, in einem dreistelligen Wert, in seinen Rucksack und verließ damit die Filiale ohne zu bezahlen. Draußen vor dem Geschäft wurde ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:27

    POL-BI: Handydieb mit Beschreibung gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Oldentrup- Ein Unbekannter erbeutete Donnerstagmittag, 16.04.2026, aus einem Transporter an der Potsdamer/ Oldentruper Straße ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen. Der Fahrer eines Kurierdienstes parkte sein Fahrzeug gegen 12:50 Uhr in einer Parkbox am Ein- und Ausfahrtsbereich eines Supermarktes an der Potsdamer Straße. Während er in einem nahegelegenen Haus Ware abholte, ließ er das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren