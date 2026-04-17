POL-BI: Ladendieb hat es auf Proteinpulver abgesehen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 16.04.2026, wurde ein polizeibekannter Mann beim Ladendiebstahl an der Bahnhofstraße erwischt.
Gegen 18:00 Uhr wurde ein Ladendetektiv in einer Drogerie auf den 41-jährigen Berliner aufmerksam. Er steckte mehrere Dosen Proteinpulver, in einem dreistelligen Wert, in seinen Rucksack und verließ damit die Filiale ohne zu bezahlen.
Draußen vor dem Geschäft wurde er vom Ladendetektiv festgehalten. Der 41-Jährige versuchte sich loszureißen. Bei dem Gerangel riss er Ware aus der dortigen Auslage.
Zu zweit gelang es den Mitarbeitern den Mann festzuhalten.
Hinzugerufene Polizeibeamte erstatteten Anzeige gegen den 41-Jährgen wegen räuberischen Diebstahls.
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