Polizei Bielefeld

POL-BI: Ostring Fahrspur musste zeitweise nach Unfall mit Rotlichtverstoß gesperrt werden

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Oldentrup- Bei einem Unfall nach einem Rotlichtverstoß am Donnerstagmittag, 16.04.2026, erlitt eine PKW-Fahrerin leichte Verletzungen.

Eine 58-Jährige aus Lage befuhr gegen 13:05 Uhr mit ihrem Mini Cooper die Bechterdisser Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und beabsichtigte den Ostring geradeaus zu überqueren. Nach Zeugenaussagen passierte sie die dortige Ampel bei Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug eines 51-Jährigen aus Vlotho, der den Ostring in Richtung Lagesche Straße befuhr. Bei dem Unfall erlitt die 58-Jährige leichte Verletzungen.

Der stark beschädigte Mini Cooper musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Sachschadenshöhe wird auf 18000 Euro geschätzt. Die Fahrspur des Ostrings in Richtung Lagesche Straße musste gesperrt werden. Nach der Unfallaufnahme, der Bergung sowie Säuberung der Fahrbahn konnte um 15:30 Uhr die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.

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