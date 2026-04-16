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Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufbruch eines Wohnmobils: Täter in U-Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Ein 23-jähriger Bielefelder muss am Donnerstag, 16.04.2026, die Untersuchungshaft antreten, nachdem er von Polzisten erneut bei einem Eigentumsdelikt überführt worden war.

Am Mittwoch, 15.04.2026, brachte ein Ehepaar aus Lastrup den Aufbruch ihres Wohnmobils zur Anzeige. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Straße Im Holschebruch.

Während ihrer Abwesenheit am Abend, hatte sich der Täter über das Beifahrerfenster gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft. Dort nahm er eine Geldbörse und Bargeld an sich, das im Wohnmobil versteckt worden war. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Das Ehepaar bemerkte den Aufbruch nach ihrer Rückkehr und verständigte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten hatten aufgrund der Spurenlage einen Verdacht und nahmen die Suche nach einem polizeibekannten, 23-jährigen Bielefelder auf. In der Wohnung eines Bekannten trafen sie auf den gesuchten Mann. In seiner Jacke hatte der drogenabhängige Bielefelder das gestohlene Portemonnaie. Auch das Bargeld befand sich in der Wohnung.

Da der 23-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrere Eigentumsdelikte begangen hatte, wurde er am Donnerstag, 16.04.2026, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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