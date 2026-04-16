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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher versteckt sich hinter Tresen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnten Polizeibeamte in der Nacht auf Mittwoch, 15.04.2026, einen Einbrecher in einem Restaurant an der Oldentruper Straße stellen. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft für den 22-Jährigen an.

Ein Anwohner bemerkte gegen 03:50 Uhr drei verdächtige Männer in dem Lokal. Er konnte erkennen, dass sie zunächst an der Eingangstür rüttelten. Dann stieg einer der Männer über ein Fenster in das Gebäude ein.

Der Bielefelder verständigte sofort die Polizei. Die eingesetzten Streifenbeamten eilten zum Tatort und trafen zunächst auf die zwei Männer außerhalb des Gebäudes.

Im Restaurant hatte sich ein dritter Mann hinter einem Tresen versteckt. Nach Aufforderung der Beamten gab er sich zu erkennen. In seinen Händen hielt der 22-Jährige Einbruchswerkzeug und Bargeld. Beides stellten die Polizisten sicher und nahmen den Mann vorläufig fest.

Mit den drei Männern, dem 22-Jährigen, sowie einem 25-Jährigen und einem 26-Jährigen fuhren die Polizisten auf die Polizeiwache. Nach Feststellung der Personalien wurden die beiden älteren Männer entlassen.

Der 22-jährige Mann mit rumänischer Staatsbürgerschaft hat in der Vergangenheit bereits mehrere Eigentumsdelikte begangen, ist ohne festen Wohnsitz und drogenabhängig. Am Mittwoch, 14.04.2026, wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen schweren Bandendiebstahls an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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