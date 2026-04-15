Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb bezahlt mit gestohlener EC-Karte

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Am Montag, 13.04.2026, stahl ein Täter einer Bielefelderin die EC-Karte. Anschließend tätigte der Dieb damit mehrere Einkäufe.

Eine 27-jährige Bielefelderin hielt sich zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr in einer Schule an der Rosenhöhe auf. Ihre Debit-Karte befand sich währen dessen in ihrer Jackentasche. Unbemerkt entwendete ein Dieb die Kreditkarte und bezahlte damit bereits gegen 14:15 Uhr das erste Mal an einer Tankstelle.

Als die Bielefelderin den Diebstahl abends bemerkte, sperrte sie die Karte und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545- 0 entgegen.

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