PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher Krad-Fahrer bei Unfall verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Am Dienstagmorgen, 14.04.2026, missachtete eine PKW-Fahrerin den Vorrang eines Kleinkraftrad-Fahrers, der bei dem folgenden Unfall leichte Verletzungen erlitt.

Eine 35-jährige Bielefelderin, die gegen 07:40 Uhr mit ihrem Citroen Berlingo die Windelsbleicher Straße in Richtung Wilhelmsdorfer Straße befuhr, beabsichtigte an der Einmündung zum Diskusweg, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und Vorrangs berechtigten 16-jährigen Krad-Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock, der mit seiner Aprilia RS die Windelsbleicher Straße in Richtung Südring befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der 16-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf circa 4500 Euro geschätzt.

Die Polizei erinnert:

Die Zweirad-Saison ist bereits eröffnet. Achten Sie deshalb noch bewusster auf den Verkehr und rechnen Sie an Kreuzungen sowie Einmündungen mit herannahenden Krafträdern! Motorräder können aufgrund ihrer schmalen Silhouette womöglich langsamer wahrgenommen werden, als sie wirklich fahren. Deshalb nehmen Sie sich besonders beim Linksabbiegen sowie Herausfahren aus Nebenstraßen und Einfahrten Zeit für einen zweiten Blick, um Motorradfahrer nicht zu übersehen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 10:23

    POL-BI: Bewaffneter Drogendealer geht in Haft

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Streifenbeamte hatten in der Nacht auf Dienstag, 14.04.2025, das richtige Gespür, als sie ein verdächtiges Fahrzeug an der Dorfstraße kontrollierten. Nach dem Fund von Cannabis und Waffen muss ein polizeibekannter Drogendealer erneut die Untersuchungshaft antreten. Gegen Mitternacht wurden die Beamten an der Dorfstraße auf den weißen Mitsubishi Outlander mit ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:42

    POL-BI: Nachtrag: Vermisster Mann - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Der seit Montag, 06.04.2026, vermisste 33-Jährige wurde am Dienstag, 14.04.2026, wohlbehalten angetroffen. Gegen 19:00 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Leitstelle der Polizei Bielefeld, da er den Gesuchten in Heepen auf einem Schulgelände gesehen hatte. Polizeibeamte begaben sich zu dem genannten Ort und trafen den ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 14:45

    POL-BI: Hochzeitsgesellschaften beschäftigen die Polizei

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Heepen - Sennestadt - BAB 33 - Schloß Holte - Schloß Neuhaus - Am Samstag, 11.04.2026, nahmen Streifenbeamte Strafanzeigen auf, weil Teilnehmer eines Autokorsos auf der A 33 gefährliche Fahrmanöver vollzogen und am Lübrasser Weg ein Mann eine Schreckschusswaffe aus einem Auto abfeuerte. Ein Autofahrer berichtete der Leitstelle der Polizei gegen 14:45 Uhr von der besonders ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren