Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher Krad-Fahrer bei Unfall verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Am Dienstagmorgen, 14.04.2026, missachtete eine PKW-Fahrerin den Vorrang eines Kleinkraftrad-Fahrers, der bei dem folgenden Unfall leichte Verletzungen erlitt.

Eine 35-jährige Bielefelderin, die gegen 07:40 Uhr mit ihrem Citroen Berlingo die Windelsbleicher Straße in Richtung Wilhelmsdorfer Straße befuhr, beabsichtigte an der Einmündung zum Diskusweg, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und Vorrangs berechtigten 16-jährigen Krad-Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock, der mit seiner Aprilia RS die Windelsbleicher Straße in Richtung Südring befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der 16-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf circa 4500 Euro geschätzt.

Die Polizei erinnert:

Die Zweirad-Saison ist bereits eröffnet. Achten Sie deshalb noch bewusster auf den Verkehr und rechnen Sie an Kreuzungen sowie Einmündungen mit herannahenden Krafträdern! Motorräder können aufgrund ihrer schmalen Silhouette womöglich langsamer wahrgenommen werden, als sie wirklich fahren. Deshalb nehmen Sie sich besonders beim Linksabbiegen sowie Herausfahren aus Nebenstraßen und Einfahrten Zeit für einen zweiten Blick, um Motorradfahrer nicht zu übersehen.

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