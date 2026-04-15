Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewaffneter Drogendealer geht in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Streifenbeamte hatten in der Nacht auf Dienstag, 14.04.2025, das richtige Gespür, als sie ein verdächtiges Fahrzeug an der Dorfstraße kontrollierten. Nach dem Fund von Cannabis und Waffen muss ein polizeibekannter Drogendealer erneut die Untersuchungshaft antreten.

Gegen Mitternacht wurden die Beamten an der Dorfstraße auf den weißen Mitsubishi Outlander mit norwegischem Kennzeichen aufmerksam. Ein Mann hielt sich am Wagen auf, drei weitere standen an einem Kiosk. Als die Beamten ausstiegen ergriffen drei von ihnen die Flucht.

Bei der Kontrolle des vierten Mannes, ein 27-jähriger Albaner, stellten die Beamten starken Cannabisgeruch fest. In dem von ihm genutzten Fahrzeug stießen sie auf eine nicht unerhebliche Menge Cannabis, verteilt in unterschiedlichen Tüten. Weiterhin wurden typische Utensilien aufgefunden, die für einen Handel mit Betäubungsmitteln sprechen. Eine Machete und ein Schlagring wurden ebenfalls griffbereit aufgefunden.

Sie nahmen den Mann aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis unter Mitführung von Waffen vorläufig fest. Es lagen bereits Erkenntnisse wegen ähnlicher Delikte vor. Weiterhin verfügt der Festgenommene über keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Der Kiosk wurde ebenfalls auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch hier noch Betäubungsmittel, mutmaßlich handelt es sich dabei um Heroin.

Ein Haftrichter ordnete am Dienstag, 14.04.2026, gegen den 27-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des Handels mit nicht geringen Mengen Cannabis und des Mitführens von Waffen an.

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