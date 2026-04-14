Polizei Bielefeld

POL-BI: Die Polizei informiert zu einer Vollsperrung des Ostrings

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Mittwoch, 15.04.2026, führt ein DEKRA-Gutachter im Auftrag des Verkehrskommissariats 1 des Polizeipräsidiums Bielefeld ein lichttech-nisches Gutachten durch.

In der Zeit von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr wird der Ostring im Bereich zwischen dem Kusenweg und der Bechterdisser Straße voll gesperrt. Die Salzufler Straße wird in Höhe der Bushaltestelle Brönninghausen Bentrup ebenfalls gesperrt.

Erforderlich ist die Sperrung für ein lichttechnisches Gutachten, welches zu einem schweren Unfall vom 20.04.2025 gefertigt wird.

Meldung vom 20.04.2025, 02:29 Uhr: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6016266

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