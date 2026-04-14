POL-BI: Die Polizei informiert zu einer Vollsperrung des Ostrings
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Heepen - Am Mittwoch, 15.04.2026, führt ein DEKRA-Gutachter im Auftrag des Verkehrskommissariats 1 des Polizeipräsidiums Bielefeld ein lichttech-nisches Gutachten durch.
In der Zeit von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr wird der Ostring im Bereich zwischen dem Kusenweg und der Bechterdisser Straße voll gesperrt. Die Salzufler Straße wird in Höhe der Bushaltestelle Brönninghausen Bentrup ebenfalls gesperrt.
Erforderlich ist die Sperrung für ein lichttechnisches Gutachten, welches zu einem schweren Unfall vom 20.04.2025 gefertigt wird.
Meldung vom 20.04.2025, 02:29 Uhr: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6016266
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell