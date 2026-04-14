Polizei Bielefeld

POL-BI: Hochzeitsgesellschaften beschäftigen die Polizei

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Sennestadt - BAB 33 - Schloß Holte - Schloß Neuhaus - Am Samstag, 11.04.2026, nahmen Streifenbeamte Strafanzeigen auf, weil Teilnehmer eines Autokorsos auf der A 33 gefährliche Fahrmanöver vollzogen und am Lübrasser Weg ein Mann eine Schreckschusswaffe aus einem Auto abfeuerte.

Ein Autofahrer berichtete der Leitstelle der Polizei gegen 14:45 Uhr von der besonders gefährlichen Fahrweise von Teilnehmern eines Hochzeitkorsos, der auf der A 33 in Richtung Brilon fuhr. Der Zeuge glaubte zunächst, in Höhe einer Baustelle in Schloß Holte habe sich ein Stau gebildet, weil vor ihm mehrere Autos mit eingeschaltetem Warnblinklicht etwa 30 km/h fuhren.

Der Fahrer erkannte, dass die, mit Schleifen geschmückten, Pkw zusammengehörten und nach der Baustelle stark beschleunigten. Sie fuhren in drei Reihen und benutzten neben den beiden Fahrstreifen auch den Standstreifen.

Im weiteren Verlauf bremsten die Autofahrer nochmal auf circa 30 km/h ab und der Zeuge soll rechts überholt worden sein, wobei er auf dem linken Fahrstreifen stark abgebremst habe, um eine Kollision mit dem Überholenden zu verhindern.

Beim Verlassen der A 33 an der Anschlussstelle Schloß Neuhaus soll ein Pkw angehalten und andere Autos blockiert haben, damit der Konvoi zusammenhängend in Richtung Delbrück fahren konnte. Autobahnpolizisten stoppten die beteiligten Fahrzeuge an der B 64.

Als weitere Streifenwagen der Kreispolizeibehörde Paderborn zur Unterstützung eintrafen, wurde die Hochzeitsgesellschaft schließlich auf einem Parkplatz an der Münsterstraße kontrolliert. Bei den Autofahrern handelt es sich um acht junge Männer aus dem Kreis Herford. Sie waren im Alter zwischen Anfang 20 und Anfang 40 Jahre alt. Bei der beschriebenen Fahrweise besteht der Verdacht folgender Verkehrsstraftaten: der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einer Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen.

Ein Anwohner aus Heepen informierte die Polizei gegen 16:05 Uhr zu Schüssen aus einem Pkw. Der Zeuge beschrieb, wie mehrere Pkw einer Hochzeitsgesellschaft über einen Parkplatz am Lübrasser Weg, in Nähe eines Sportplatzes, fuhren. Er konnte beobachten, wie ein Beifahrer mehrfach in die Luft schoss.

Als Streifenbeamte vor Ort erschien, war der Autokorso bereits weitergefahren. In der Nähe konnten die Beamten Fahrzeuge dieser Gesellschaft anhalten. Der beschriebene Mann und der Mercedes waren nicht darunter. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetzt dauern an.

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