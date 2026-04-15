Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Vermisster Mann - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Der seit Montag, 06.04.2026, vermisste 33-Jährige wurde am Dienstag, 14.04.2026, wohlbehalten angetroffen.

Gegen 19:00 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Leitstelle der Polizei Bielefeld, da er den Gesuchten in Heepen auf einem Schulgelände gesehen hatte. Polizeibeamte begaben sich zu dem genannten Ort und trafen den 33-Jährigen wohlbehalten an.

Die Polizei Bielefeld bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet, das Bild und die persönlichen Daten des Mannes zu löschen.

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