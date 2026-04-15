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Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche greifen Mann an

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Die Polizei sucht eine Gruppe junger Tatverdächtiger, die am Dienstagabend, 14.04.2026, einen 40-jährigen Bielefelder an der Straße Rabenhof angegriffen und verletzt haben sollen.

Der 40-Jährige traf gegen 19:50 Uhr auf eine Gruppe Jugendlicher, von denen eine Person ihn beleidigte. Weil dies bereits zum zweiten Mal passiert sei, wollte er den Vater des Jugendlichen wegen dieser empfundenen Respektlosigkeit sprechen. Daraufhin soll er aus dem Kreis der etwa acht aggressiv wirkenden Jugendlichen mehrfach geschlagen und getreten worden sein.

Polizeibeamte trafen den verletzten Mann in Höhe des Freizeitzentrums Baumheide an, während er bereits in einem Rettungswagen behandelt wurde. Im Anschluss fuhren ihn die Rettungssanitäter in ein Bielefelder Krankenhaus. Nach den bisherigen Informationen soll er leicht verletzt worden sein.

Der Mann beschrieb die Angreifer:

Die sieben bis acht Jugendlichen waren männlich. Sie sollen ein südländisches Aussehen haben, trugen dunkle Kleidung und teilweise Capys.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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