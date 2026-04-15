Polizei Bielefeld

POL-BI: Verletzter Radfahrer geht davon

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Einen Radfahrer, der am Dienstag, 14.04.2026, durch einen Autofahrer angefahren wurde, konnten Streifenbeamte in der Nähe der Unfallstelle antreffen. Das von ihm benutzte Fahrrad war ein gestohlenes.

Gegen 10:10 Uhr beabsichtigte ein 62-jähriger Bielefelder mit seinem VW Caddy von einem Grundstück an der Walther-Rathenau-Straße, in Höhe der Kreuzung der Herforder Straße, nach rechts abzubiegen.

Dazu fuhr er auf auf den vorhandenen Geh- und Radweg und schaute nach links, ob die Straße frei war. Zeitgleich benutzte ein 45-jähriger Bielefelder mit einem Fahrrad den Radweg entgegen der Fahrtrichtung - er fuhr auf der Seite, die in Richtung Herforder Straße freigegeben ist, in Richtung der Eckendorfer Straße. Bei dem Anstoß zwischen dem Kleintransporter und dem Fahrrad wurde der 45-Jährige leicht verletzt.

Die Frau des 62-Jährigen legte dem Radfahrer einen Verband an. Danach verschwand der Mann zu Fuß in Richtung Eckendorfer Straße und kündigte an, in einer Stunde zurückzukehren.

Gerufene Streifenbeamte entdeckten den 45-Jährigen früher und stellten fest, dass sein Fahrrad in dem polizeilichen Datensystem als gestohlen gemeldet war. Sie stellten das Fahrrad sicher und zeigten den Mann wegen Hehlerei und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort an.

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