Polizei Bielefeld

POL-BI: 3.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Der Leichnam der 28-Jährigen, der am Sonntag, 12.04.2026, in einer Kühltruhe einer Wohnung gefunden worden war, konnte heute obduziert werden.

Die Obduktion ergab diverse Verletzungen an dem Tatopfer. Zur Ermittlung der sicheren Todesursache sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen notwendig, da sich aufgrund der Lagerung des Leichnams in der Kühltruhe auch Veränderungen an den Verletzungen ergeben haben können. Aus kriminaltaktischen Erwägungen werden derzeit keine konkreten Ergebnisse der Obduktion und einzelnen Verletzungen veröffentlicht.

Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Bielefeld dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell