PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: 3.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Der Leichnam der 28-Jährigen, der am Sonntag, 12.04.2026, in einer Kühltruhe einer Wohnung gefunden worden war, konnte heute obduziert werden.

Die Obduktion ergab diverse Verletzungen an dem Tatopfer. Zur Ermittlung der sicheren Todesursache sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen notwendig, da sich aufgrund der Lagerung des Leichnams in der Kühltruhe auch Veränderungen an den Verletzungen ergeben haben können. Aus kriminaltaktischen Erwägungen werden derzeit keine konkreten Ergebnisse der Obduktion und einzelnen Verletzungen veröffentlicht.

Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Bielefeld dauern weiter an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 15:06

    POL-BI: Radfahrer nach Auseinandersetzung gesucht

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Quelle - Die Polizei sucht einen Radfahrer, der einen anderen Radfahrer am Mittwochabend, 15.04.2026, an der Straße Lange Breede geschlagen haben soll. Die beiden Radfahrer wären kurz zuvor beinahe zusammengestoßen. Ein 28-jähriger Bielefelder fuhr gegen 22:20 Uhr mit seinem Fahrrad von der Osnabrücker Straße, über einen Radweg, zu der Straße Lange Breede. In der Höhe, wo der ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:22

    POL-BI: Aufbruch eines Wohnmobils: Täter in U-Haft

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Gadderbaum - Ein 23-jähriger Bielefelder muss am Donnerstag, 16.04.2026, die Untersuchungshaft antreten, nachdem er von Polzisten erneut bei einem Eigentumsdelikt überführt worden war. Am Mittwoch, 15.04.2026, brachte ein Ehepaar aus Lastrup den Aufbruch ihres Wohnmobils zur Anzeige. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Straße Im Holschebruch. Während ihrer Abwesenheit am ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:12

    POL-BI: Warnung vor hartnäckigen Telefonbetrügern

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Heepen - Die Ermittler für Betrugsdelikte erleben es gelegentlich, dass ältere Bielefelder nicht nur einmal einen sogenannten Schockanruf erhalten, sondern teilweise über Jahre den Telefonaten der Betrüger ausgesetzt sind. So gelang es ihnen, eine Bielefelderin in diesem Jahr zu überlisten. Zuvor hatte die ältere Dame bereits mindestens zwei Betrugsanrufe im Abstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren