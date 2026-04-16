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Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer nach Auseinandersetzung gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Die Polizei sucht einen Radfahrer, der einen anderen Radfahrer am Mittwochabend, 15.04.2026, an der Straße Lange Breede geschlagen haben soll. Die beiden Radfahrer wären kurz zuvor beinahe zusammengestoßen.

Ein 28-jähriger Bielefelder fuhr gegen 22:20 Uhr mit seinem Fahrrad von der Osnabrücker Straße, über einen Radweg, zu der Straße Lange Breede. In der Höhe, wo der Radweg auf die Lange Breede mündet, kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen und es wäre fast zu einem Zusammenstoß gekommen.

Die beiden Radfahrer hielten an und es entwickelte sich ein Streitgespräch, in der Folge der unbekannte Mann den 28-Jährigen einmal ins Gesicht geschlagen haben soll. Als der Angreifer in Richtung der Osnabrücker Straße weiterfuhr, versuchte der Bielefelder ihn aufzuhalten. Dabei blieb die Mütze des Unbekannten zurück.

Die Kopfbedeckung stellten die, durch eine Anwohnerin, gerufenen Polizisten sicher. Den Tatverdächtigen konnten sie nicht mehr in der Nähe entdecken.

Der leichtverletzte 28-Jährige wurde von Rettungssanitätern behandelt und in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Der Fahrradfahrer beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 175 cm und 180 cm groß und hatte kurze schwarze Haare. Er soll ein südeuropäisches Aussehen, eine sportliche Figur und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Er hatte einen circa einen Zentimeter langen Bart und trug eine schwarze Bomberjacke.

Sein schwarzes Pedelec hatte eine lange braune Sitzbank.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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