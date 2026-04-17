Polizei Bielefeld

POL-BI: Handydieb mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Oldentrup- Ein Unbekannter erbeutete Donnerstagmittag, 16.04.2026, aus einem Transporter an der Potsdamer/ Oldentruper Straße ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer eines Kurierdienstes parkte sein Fahrzeug gegen 12:50 Uhr in einer Parkbox am Ein- und Ausfahrtsbereich eines Supermarktes an der Potsdamer Straße. Während er in einem nahegelegenen Haus Ware abholte, ließ er das Fahrzeug offen. Ein Zeuge bemerkte, dass ein angetrunkener Mann die Fahrertür des Kurierfahrzeugs öffnete und daraus etwas an sich nahm. Anschließend ging der Dieb in Begleitung eines weiteren betrunkenen Mannes in Richtung Heepen davon. Der Zeuge sprach das Opfer an und informierte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Er erbeutete ein beiges Iphone 16 Pro Max.

Der Zeuge beschrieb den osteuropäischen Tatverdächtigen als circa 30 bis 40 Jahre alt und bekleidet mit einer schwarzen Weste und Jeans. Er sprach russisch und hatte, wie auch sein Begleiter, ein Fahrrad dabei.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell