Polizei Bielefeld

POL-BI: Personengruppe attackiert Fahrzeuginsassen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 18.04.2026, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Arndtstraße, bei der vier Männer durch mehrere Personen in einem Fahrzeug beleidigt und verletzt wurden. Ein aufgefundener Schlüssel führte zu einer beteiligten Frau.

Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Spenge mit seinem Pkw die Arndtstraße. Vor einer Bar musste er anhalten, da auf der Straße mehrere Personen standen.

Er forderte die Personen auf Platz zu machen. Daraufhin traten mehrere von ihnen an das Fahrzeug heran und versuchten die Türen und den Kofferraum zu öffnen. Nachdem es ihnen gelungen war, schlugen und beleidigten sie den Fahrer sowie drei weitere Insassen, zwei 23- und 26-jährige Männer aus Enger und einen 21-Jährigen aus Sarstedt, im Fahrzeug.

Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, hatte sich bereits eine Traube um das Fahrzeug gebildet. Der 23-Jährige konnte einen der Schläger identifizieren und zeigte auf einen 33-jährigen Bielefelder. Die Beamten erstatten Anzeige gegen den Mann wegen Körperverletzung. Außerdem stellten sie einen Fahrzeugschlüssel sicher, den die Geschädigten im Wagen gefunden hatten.

Am nächsten Tag erschien eine 25-jährige Bielefelderin auf der Polizeiwache Ost, um den Fahrzeugschlüssel abzuholen. Ihr Aussehen passte zu der Personenbeschreibung einer Frau, die die Männer im Fahrzeug beleidigt haben soll. Die Bielefelderin bekam ihren Schlüssel wieder und wurde darüber belehrt, dass gegen sie ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wird.

Weitere Hinweise zu der Auseinandersetzung und möglichen Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

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