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Polizei Bielefeld

POL-BI: Skateboarder stürzt im frischen Asphalt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - Am Freitag, 17.04.2026, erlitt ein Skateboarder leichte Verletzungen, als er am Quellenhofweg in einem nicht gesperrten Teil einer Baustelle stürzte.

Der 35-jährige Bielefelder fuhr mit dem Skateboard auf dem Gehweg des Quellenhofwegs in Richtung Artur-Ladebeck-Straße. In Höhe einer Baustelle kam er auf dem frisch ausgebrachten, noch nicht ausgehärteten, Asphalt zu Fall. Der Gehweg war an dieser Stelle weder gesperrt noch gekennzeichnet.

Der 35-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Einen Rettungswagen lehnte er ab und beabsichtigte, später selbständig einen Arzt aufzusuchen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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