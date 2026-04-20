Polizei Bielefeld

POL-BI: Skateboarder stürzt im frischen Asphalt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - Am Freitag, 17.04.2026, erlitt ein Skateboarder leichte Verletzungen, als er am Quellenhofweg in einem nicht gesperrten Teil einer Baustelle stürzte.

Der 35-jährige Bielefelder fuhr mit dem Skateboard auf dem Gehweg des Quellenhofwegs in Richtung Artur-Ladebeck-Straße. In Höhe einer Baustelle kam er auf dem frisch ausgebrachten, noch nicht ausgehärteten, Asphalt zu Fall. Der Gehweg war an dieser Stelle weder gesperrt noch gekennzeichnet.

Der 35-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Einen Rettungswagen lehnte er ab und beabsichtigte, später selbständig einen Arzt aufzusuchen.

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