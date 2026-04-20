Polizei Bielefeld

POL-BI: Brückenwerfer gesucht - Fahrzeug beschädigt

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 33- Paderborn- Borchen- Am Samstag, den 18.04.2026, warf ein Unbekannter von einer Brücke im Bereich Borchen einen Gegenstand auf einen auf der BAB 33 fahrenden PKW. Die Insassen blieben unverletzt.

Gegen 12:35 Uhr befuhr ein 70-Jähriger aus Werne mit seinem BMW die rechte Fahrspur der BAB 33 in Richtung Osnabrück. Im Bereich der Brücke "Hellenberg" warf ein unbekannter Mann, während des Gehens, von der Brücke einen Gegenstand auf die Fahrbahn, der in der Frontscheibe des BMW einschlug. Die Scheibe wurde beschädigt und Splitter gelangten in den Innenraum. Der Fahrer sowie seine 59-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Der Fußgänger sowie Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu melden.

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