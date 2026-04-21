Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb bestiehlt Fußballspieler

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle- Sonntagnachmittag, 19.04.2026, stahl ein Unbekannter aus einer Umkleidekabine eine Geldbörse.

Ein 32-jähriger Bielefelder befand sich gegen 16:30 Uhr in der Gottfriedstraße beim Fußball. Sein Portemonnaie befand sich währenddessen in seiner Jacke, die er in der unverschlossenen Umkleidekabine ließ. Nach dem Spiel bemerkte er, dass ein Dieb sein Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet hatte. Mit seiner ebenfalls gestohlenen Debitkarte wurden anschließend drei kleinere Geldbeträge abgebucht.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt in Umkleidekabinen zurück. Nehmen Sie nur die wirklich nötigen Wertsachen zum Sport mit und hinterlegen Sie diese dann, wenn möglich, bei ihrem Trainer.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

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