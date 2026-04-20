Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.04.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete einen Pick-up.

Haverlah, Elber Landstraße/Schotterparkplatz Zufahrt Windpark, 19.04.2026, 19:00-22:00 Uhr.

Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein geparkter grauer Nissan Pick-up von der noch unbekannten Täterschaft entwendet wurde. Die Polizei kann zum Tatgeschehen keine Angaben machen. Der verursachte Schaden liegt bei ca. 22.000 Euro.

Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

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