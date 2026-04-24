Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.04.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in einen Lagerraum

Sickte, Backhausweg, zwischen dem 08.04.2026 bis 22.04.2026

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine unbekannte Täterschaft sich einen gewaltsamen und somit widerrechtlichen Zugang in eine Lagerhalle verschaffte. Im Tatverlauf erbeutete die Täterschaft diverse Materialien. Der verursachte Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu wenden.

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