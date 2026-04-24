POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.04.2026
Wolfenbüttel (ots)
Einbruch in einen Lagerraum
Sickte, Backhausweg, zwischen dem 08.04.2026 bis 22.04.2026
Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine unbekannte Täterschaft sich einen gewaltsamen und somit widerrechtlichen Zugang in eine Lagerhalle verschaffte. Im Tatverlauf erbeutete die Täterschaft diverse Materialien. Der verursachte Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
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