POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.04.2026
Cremlingen (ots)
Brand einer Garage
Cremlingen, Am Papendorn, 23.04.2026, 06:30 Uhr
Zur angegebenen Zeit wurde ein Brand in einer freistehenden Garage gemeldet. Aus bisher ungeklärten Umständen entstand ein Brand in der Garage, der im weiteren Verlauf teilweise auf das darin befindliche Fahrzeug übergriff. Eine genaue Schadenssumme kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden.
Erste Ermittlungen deuten nicht auf eine vorsätzliche Brandbegehung hin.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell