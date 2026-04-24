Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.04.2026

Cremlingen (ots)

Brand einer Garage

Cremlingen, Am Papendorn, 23.04.2026, 06:30 Uhr

Zur angegebenen Zeit wurde ein Brand in einer freistehenden Garage gemeldet. Aus bisher ungeklärten Umständen entstand ein Brand in der Garage, der im weiteren Verlauf teilweise auf das darin befindliche Fahrzeug übergriff. Eine genaue Schadenssumme kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden.

Erste Ermittlungen deuten nicht auf eine vorsätzliche Brandbegehung hin.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell