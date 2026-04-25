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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 25.04.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 25.04.2026, 01:16 Uhr Der männliche Beschuldigte fuhr in augenscheinlich alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrrad in eine anderweitige polizeiliche Maßnahme und störte somit diese. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Anschließend schob der Beschuldigte sein Fahrrad den weiteren Weg. Trickdiebstahl 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Suthwiesenstraße, 24.04.2026, 11:45 Uhr Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, um in einer Wohnung die Wasserhähne zu kontrollieren. Dabei lenkte er die Geschädigte gezielt ab und entwendete dabei ca. 1.000 Euro in bar. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Sachbeschädigung 38229 Salzgitter-Engelnstedt, Gustav-Hagemann-Straße, 22.04.2026,15:00 Uhr - 23.04.2026, 15:00 Uhr In dem oben genannten Zeitraum wurde die Fensterscheibe der ansässigen Firma durch einen bislang unbekannten Täter mit einem Stein eingeworfen. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Degler, PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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