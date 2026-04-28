Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2026.

Peine (ots)

Hoher Sachschaden nach Einbruch.

Peine, Lehmkuhlenweg, Werkstattbereich, 24.04.2026, 14:00 Uhr-27.04.2026, 06.00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung in den Wertstattbereich ein. Im Tatverlauf wurden die Zwischentüren einer größeren Anzahl von Räumen aufgebrochen und zum Teil erheblich beschädigt. Die Täterschaft erbeutete Bargeld in einer vierstelligen Höhe. Der verursachte Schaden dürfte annähernd 50.000 Euro betragen. Hinweise zur Täterschaft werden unter der Telefonnummer 05171 999-0 an die Polizei Peine erbeten.

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