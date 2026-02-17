Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Küchenbrand in Stuttgart-Bad Cannstatt - Küchenbrand im 1. Obergeschoss - Bewohner können sich selbständig in Sicherheit bringen

Stuttgart (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:20 Uhr meldete ein Bewohner der Integrierten Leitstelle Stuttgart über den europaweiten Notruf "112" eine brennende Küche im 1. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Brunnenstraße im Stadtteil Bad Cannstatt. Aufgrund der Nutzung des Objekts als Hotel wurden umgehend zwei Löschzuge der Berufsfeuerwehr und mehrere Sonderfahrzeuge der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei zur Einsatzadresse alarmiert.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle konnten die Bewohner das Gebäude bereits selbstständig verlassen.

Die Brandbekämpfung wurde mit einem Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr über den rauchfreien Treppenraum in die Wohnung eingeleitet. Durch den Einsatz eines mobilen Rauchschutzvorhangs an der Wohnungstüre in Kombination mit einer maschinellen Belüftung konnte der Treppenraum rauchfrei gehalten und die Rauchausbreitung auf die Brandwohnung begrenzt werden.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig bekämpft werden. Zwei Personen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und durch den medizinischen Rettungsdienst versorgt. Hiervon wurde eine Person in eine Stuttgarter Klinik verbracht.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hedelfingen Gerätewagen-Messtechnik

Rettungsdienst

1 Notarzteinsatzfahrzeug 1 Rettungswagen 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell