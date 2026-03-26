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Polizei Bonn

POL-BN: Rassistische Beleidigungen - Polizei sucht Geschädigte

Bonn- Bad Godesberg (ots)

Die Bonner Polizei hat am Mittwochabend (25.03.2026) nach rassistischen Beleidigungen in Bad Godesberg die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Männer (25, 28) zur Tatzeit gegen 17:50 Uhr mehrere Passanten im Bereich Am Michaelshof / Pfarrer- Minartz-Straße provoziert und rassistisch beleidigt. Mit zwei männlichen Geschädigten gerieten sie hierbei auch in eine Diskussion. Nachdem Zeugen das Geschehen der Polizei gemeldet hatten, konnten die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen von Einsatzkräften der Polizeiwache Bad Godesberg angetroffen und kontrolliert werden. Hiernach erhielt der 25-Jährige einen Platzverweis, dem er in der Folge nicht nachkam. Daher wurde der Mann zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Weiterhin wurden beide Männer erkennungsdienstlich behandelt.

Die beiden Geschädigten waren nicht mehr vor Ort und konnten auch bislang nicht ermittelt werden. Wer im Tatzeitraum am Mittwochabend gegen 17:50 Uhr Zeuge des Vorfalls geworden ist oder Angaben zu den Geschädigten machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228- 150 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Staatsschutz der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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