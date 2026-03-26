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Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät am Montag, 30. März vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn auf dem Münsterplatz

Bonn (ots)

Terminhinweis: Kriminalpolizei berät am Montag, 30. März 2026, vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn auf dem Münsterplatz

Am Montag, dem 30. März 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort ein.

Das Polizei-Mobil steht von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Münsterplatz und bietet die Möglichkeit, sich zum Thema Einbruchsschutz sowie weiteren Anliegen zu informieren.

Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine gute Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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