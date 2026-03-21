Polizei Bonn

POL-BN: Versammlungen in der Bonner Rheinaue und Innenstadt am Samstag, 21.03.2026 - Vorläufige Einsatzbilanz der Polizei - Meldung 2

Bonn (ots)

In Bonn fanden am heutigen Samstag (21.03.2026) zwei große Versammlungen statt: eine Kundgebung auf der Blumenwiese in der Bonner Rheinaue zum Thema "Die Lage in Syrien" sowie eine Versammlung mit Aufzug in der Bonner Innenstadt zum Thema "Feuerwerk in der Rheinaue zu Rhein in Flammen/Bundesweites Böllerverbot".

(siehe unsere Pressemeldung vom 19.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6239016 )

Die Bonner Polizei hatte sich intensiv auf den Einsatz vorbereitet und war mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort, um beide Versammlungen zu begleiten und zu schützen.

Die Kundgebung in der Rheinaue begann gegen 11:00 Uhr und endete gegen 19:00 Uhr. Die Versammlung, zu der sich in der Spitze bis zu 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - und damit deutlich mehr als vom Versammlungsleiter erwartet - einfanden, verlief friedlich.

Einzelne Teilnehmende der Versammlung mussten wegen gesundheitlicher Probleme, darunter Kreislaufprobleme, vom Rettungsdienst betreut werden.

Während der Versammlung und insbesondere während der An- und Abreise der Teilnehmenden kam es im Bereich der Rheinaue zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Regelung der Verkehrsströme sowie zum Freihalten der Rettungswege mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten im Bereich der Rheinaue temporär Straßenzüge sperren.

Auf der Konrad-Adenauer-Brücke (BAB 562, Südbrücke) kam es zeitweise zu starken Rückstauungen, da zur Versammlung anreisende Fahrzeugführende am Rande beider Richtungsfahrbahnen der BAB 562 (Südbrücke) anhielten, um Mitfahrende aussteigen zu lassen, die sich von dort in die Rheinaue begaben. Kräfte der Autobahnpolizei und der Einsatzhundertschaft unterbanden dieses Verhalten und erteilten Platzverweise.

Im Bereich der Zufahrt zum Johanniterkrankenhaus mussten mit Unterstützung der Stadt Bonn mehrere verkehrsbehindernd geparkte Fahrzeuge abgeschleppt werden, um den Weg für Rettungsfahrzeuge frei zu machen.

Insbesondere um die Verkehrssicherheit bei der Abreise der Versammlungsteilnehmenden zu gewährleisten, sperrte die Polizei die Konrad-Adenauer-Brücke (BAB 562, Südbrücke) gegen 16:45 Uhr in beiden Richtungen. Um 19:15 Uhr konnte die Sperrung der AS Rheinaue auf die BAB 562 in Fahrtrichtung Beuel/Königswinter wieder aufgehoben werden. Die Konrad-Adenauer-Brücke (BAB 562, Südbrücke) wurde um 20:50 Uhr für beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben.

Die Bonner Polizei informierte während des Einsatzverlaufs über ihre Social-Media-Kanäle sowie über das Lokalradio und den Verkehrsfunk über die Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen.

Die Versammlung mit Aufzug in der Bonner Innenstadt zum Thema "Feuerwerk in der Rheinaue zu Rhein in Flammen/Bundesweites Böllerverbot" begann gegen 13:15 Uhr auf dem Münsterplatz und endete dort gegen 14:45 Uhr. In der Spitze nahmen an dem Aufzug, der über innerstädtische Straßen verlief, bis zu 1.000 Teilnehmende teil. Die Versammlung verlief ohne Störungen.

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