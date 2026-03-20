Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bornheim - Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Bonn (ots)

Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bornheim - Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort - Am Dienstag, dem 24. März 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Bornheim, ein. Das Polizei-Mobil steht auf dem Edeka-Parkplatz Walberberger Straße 59 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz, Altenprävention und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gemeinsam mit den Bezirksdienstbeamten gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

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