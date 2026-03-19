Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Versuchtes Tötungsdelikt in Bornheim - Wer kennt diesen Mann?

Bornheim (ots)

Am 02.03.2026 wurde gegen 03:00 Uhr an der Hauseingangstür eines Mehrparteienwohnhauses in der Siegesstraße in 53332 Bornheim-Roisdorf eine brennbare Flüssigkeit ausgebracht und entzündet (siehe dazu unsere Meldung vom 02.03.2026, 08:05 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6226399). Zum Tatzeitpunkt befanden sich zehn Personen im Haus. Die Bewohner des Erdgeschosses wurden durch den Alarmton des im Gemeinschaftsflur befindlichen Rauchmelders geweckt und konnten die bereits selbstständig brennende Tür löschen. Dabei wurde ein 43-jähriger Hausbewohner durch Rauchgas verletzt. Aufgrund der Gesamtumstände hatte eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wie sich dabei herausstellte, hatte der Tatverdächtige sich zuvor mit einem E-Scooter dem Tatort genähert und war dabei an einem in Tatortnähe befindlichen Bahnübergang videografiert worden. Außerdem ergab die Untersuchung am Tatort in der Siegesstraße gesicherter DNA einen Spur-Spur-Treffer zu DNA, die nach einem Raubüberfall in Bornheim-Roisdorf am 08.12.2023 gesichert worden war. Hier hatten zwei maskierte Männer unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Kiosk an der Bonner Straße überfallen (siehe dazu unsere Meldung vom 11.12.2023, 10:09 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5669142). Bei dem Tatgeschehen wurde der Tatverdächtige, dem die DNA zuzuordnen ist, videografiert. Auch der Ausschnitt einer möglichen Tätowierung an seiner linken Hand ist der Fahndung beigefügt.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, werden die Bilder nun auf richterlichen Beschluss veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/198408 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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