Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Radfahrer missachtet Vorfahrt - E-Scooter-Fahrerin stürzt - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am frühen Donnerstagabend (19.03.2026) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht auf der Kölnstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 38-Jährige auf ihrem E-Scooter gegen 17:50 Uhr auf dem Fahrradweg der Kölnstraße in Richtung Buschdorf. Auf Höhe des Sportparks Nord kreuzte ein Fahrradfahrer aus der Mondorfer Straße kommend, ohne die Vorfahrt der 38-Jährigen zu beachten, den Fahrradweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die E-Scooter-Fahrerin und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrradfahrer fuhr ohne anzuhalten auf der Kölnstraße in Richtung Lievelingsweg davon. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 25 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, Dreitagebart, bekleidet mit beigem T-Shirt und schwarzer Jeans, fuhr ein dunkles Herrenrad.

Die Ermittler des Verkehrskommissariat 1 bitten mögliche Zeugen des Unfalls, die weitere Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

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