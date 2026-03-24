Polizei Bonn

POL-BN: Tannenbusch: Diebstahl von Fahrzeugteilen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht von Sonntag (22.03.2026) auf Montag (23.03.2026) entwendeten Unbekannte mehrere Katalysatoren aus Autos in Tannenbusch.

Die angegangenen Fahrzeuge parkten auf der Hohe Straße bzw. auf dem Lübener Weg. Bei den Tatausführungen wurden die Katalysatoren und Teile der Abgasanlage herausgeschnitten. Der Polizei sind bislang 9 Taten angezeigt worden. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend 22:00 und Montagmorgen 08:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Email an KK15.Bonn@polizei.nrw.de mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell