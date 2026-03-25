Polizei Bonn

POL-BN: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (24.03.2026) im Kreuzungsbereich Winzerstraße/ Am Palastweiher in Königswinter ist ein 87-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 87-Jährige zur Unfallzeit gegen 16:24 Uhr auf der Winzerstraße, als eine 28-Jährige Autofahrerin aus der Straße Am Palastweiher kommend abbiegen wollte. Der 87-Jährige übersah die vorfahrtberechtigte Pkw-Fahrerin und es kam zur Kollision. Hierbei erlitt der 87-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell