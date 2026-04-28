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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete hochpreisigen Pkw.

Salzgitter, Alte Straße, Parkplatz, 27.04.2026, 21:50-23:50 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete von einem Parkplatz einen dort geparkten schwarzen BMW und verursachte hierdurch einen Schaden von ca. 40.000 Euro.

Die Polizei kann zum gegenwärtigen Ermittlungsstand keine Angaben zum Tatablauf machen. Hinweisgebenden, denen im Tatzeitraum auffällige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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