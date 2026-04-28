Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete hochpreisigen Pkw.

Salzgitter, Alte Straße, Parkplatz, 27.04.2026, 21:50-23:50 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete von einem Parkplatz einen dort geparkten schwarzen BMW und verursachte hierdurch einen Schaden von ca. 40.000 Euro.

Die Polizei kann zum gegenwärtigen Ermittlungsstand keine Angaben zum Tatablauf machen. Hinweisgebenden, denen im Tatzeitraum auffällige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

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