Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Speedweek - eine Bilanz

Kreis Viersen (ots)

In der Woche vom 13. bis 19. April hat die Polizei in ganz NRW ein verstärktes Augenmerk auf Geschwindigkeitsverstöße gelegt. Auch im Kreis Viersen haben die Beamtinnen und Beamten kontrolliert - und zwar 6566 Fahrzeuge.

179 Autofahrerinnen und Autofahrer waren nicht in der Lage gewesen, sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu halten. 50 von ihnen haben die Streifenteams direkt angehalten, um mit ihnen über ihr Fehlverhalten zu sprechen. 129 weitere werden in der nächsten Zeit Schwarz auf Weiß per Post nach Hause bekommen, wo sie wann wie viel zu schnell waren.

Die Ergebnisse sind jeweils bereits um die Messtoleranz bereinigt.

Gleich am ersten Tag der Kontrollen hat der Verkehrsdienst einen Autofahrer in Tönisberg auf der B9 ins Visier genommen, der mit 81 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war. In Grefrath auf der B509 sind drei Autofahrer am Donnerstag zu schnell unterwegs gewesen. Die höchste Übertretung waren dabei 85 statt der erlaubten 70 km/h. Am Donnerstagabend hat ein Team der Wache Kempen für 50 Minuten auf der Minna-Meckel-Straße in Kempen gestanden. In dieser relativ kurzen Zeit waren insgesamt zehn Menschen zu schnell unterwegs. Am schnellsten war ein Autofahrer, bei dem das Messgerät am Ende 78 statt der erlaubten 50 km/h zeigte.

Und kurz vor dem Wochenende hatte es jemand in Neersen auf der Hauptstraße deutlich zu eilig. Er wurde mit 64 statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Haupt-Unfallursachen. Vor allem ist sie Ursache für heftige Folgen bei Unfällen. Zusammenstoß mit einem Auto überleben acht von zehn Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Schon bei 65 km/h hat sich das Verhältnis umgekehrt - dann sterben acht von zehn. Deshalb kontrollieren wir immer wieder, nicht nur in der Speedweek. /hei (262)

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