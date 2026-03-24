Polizei Homberg

POL-HR: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf B450 bei Fritzlar-Lohne tödlich verletzt: Polizei ermittelt zur Unfallursache

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.03.2026:

Bundesstraße 450 / Fritzlar-Lohne

Auf der Bundesstraße 450 bei Fritzlar-Lohne kam es heute Mittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer tödlich verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr dieser mit seinem Fahrzeug gegen 11:20 Uhr die Bundesstraße 450 aus Richtung Lohne kommend in Richtung Riede. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes C 200 frontal zusammen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass für ihn leider jede Hilfe zu spät kam. Da bislang noch keine Angehörigen des Verstorbenen verständigt werden konnten, bitten wir um Verständnis, dass aktuell keine Angaben zu seiner Identität bekanntgegeben werden können.

Die beiden Insassen des Mercedes, ein 75-Jähriger und seine Ehefrau, beide aus dem Landkreis Kassel, wurden ebenfalls verletzt. Ihre Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße 450 zwischen Lohne und Riede bis etwa 14:20 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde, werden bei der Polizeistation Fritzlar geführt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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