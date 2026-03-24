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Polizei Homberg

POL-HR: Schwerpunktkontrollen der Polizei in Homberg-Lützelwig und Schwalmstadt-Treysa: Polizei stellt 28 Gurtverstöße fest

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.03.2026:

Homberg/Efze / Schwalmstadt

Beamte der Polizeidirektion Schwalm-Eder führten am Montag im Rahmen des aktuellen Wohnungseinbruchskonzeptes mit Unterstützung von Kräften einer Einsatzeinheit des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz (Einsatzdirektion Nord) Verkehrskontrollen an zwei stationären Kontrollstellen in Homberg-Lützelwig und Schwalmstadt-Treysa durch.

Ziel der Maßnahme war neben der Kontrolle des Straßenverkehrs auch die Gewinnung möglicher Ermittlungsansätze zu örtlichen und überörtlichen Tätern im Zusammenhang mit dem aktuellen Wohnungseinbruchskonzept. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Alkohol- und Drogenfahrten.

Die Einsatzkräfte kontrollierten am Vormittag zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr an der B254 im Bereich der Shell-Tankstelle in Homberg-Lützelwig. In den Nachmittagsstunden zwischen 14:15 Uhr und 16:00 Uhr wurde die Kontrolle an der BFT-Tankstelle in Schwalmstadt-Treysa fortgesetzt.

Insgesamt wurden 40 Fahrzeuge und 46 Fahrerinnen, Fahrer und Insassen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten insgesamt 28 Gurtverstöße fest, die überwiegend noch vor Ort geahndet wurden. Darüber hinaus wurden fünf Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer festgestellt.

In einem Fall missachtete eine Verkehrsteilnehmerin das Anhaltezeichen eines Polizeibeamten und fuhr zunächst weiter. Dabei verursachte sie einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Gegen die Fahrzeugführerin wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beabsichtigt, auch künftig weitere Verkehrskontrollen dieser Art im Schwalm-Eder-Kreis durchzuführen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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