Polizei Homberg

POL-HR: Betrug zum Nachteil einer Seniorin in Homberg - falscher Polizeibeamter erbeutet Bargeld und Schmuck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.03.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Dienstag, 24.03.2026, 13:00 Uhr - 13:30 Uhr

Heute, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in der Hans-Staden-Allee in Homberg zu einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Frau einen Anruf von einem unbekannten Mann, der von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtete. Dabei bot er an, ihre Wertgegenstände zur sicheren Verwahrung an sich zu nehmen. Gegen 13:30 Uhr erschien ein der Seniorin unbekannter Mann an ihrer Wohnanschrift. Die Frau übergab ihm Bargeld und Goldschmuck. Auf Anweisung des Mannes legte sie die Wertsachen zuvor in einen Kochtopf. Zudem überprüfte der Unbekannte in der Wohnung offenbar noch die Fenster, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, sprach akzentfrei Deutsch, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke und einer Jeans.

Der entstandene Vermögensschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Hans-Staden-Allee verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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