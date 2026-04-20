Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Einbruch in Reihenhaus

Tönisvorst (ots)

In dem Zweitraum zwischen dem 18.04.2026, 20:30 Uhr und dem 19.04.2026, 09:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus auf der Straße Biwak in Tönisvorst.

Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich, durch Aufhebeln eines Fensters, gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Das Haus wurde zum Teil durchwühlt. Der Unbekannte entwendete Bargeld und floh unentdeckt in unbekannte Richtung.

Haben Sie Hinweise zu diesem Einbruch, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (259)

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