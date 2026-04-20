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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Erndtebrück - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Samstagnachmittag (18.04.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Melbacher Straße / Leimstruther Weg in Erndtebrück gekommen.

Eine 52-jährige Ford-Fahrerin war gegen 16 Uhr über die Melbacher Straße in Richtung Weidenhausen unterwegs. Auf Höhe des Leimstruther Weges bog unvermittelt ein 30-Jähriger mit einem Opel auf die Melbacher Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge schätzte der 30-Jährige die Geschwindigkeit der heranfahrenden 52-Jährigen falsch ein und es kam zum Zusammenstoß.

Die 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 38.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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