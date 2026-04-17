Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW gerät in Vollbrand - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagabend (16.04.2026) ist ein Audi, welcher auf einem Parkplatz unter der HTS abgestellt war, in Vollbrand geraten.

Gegen 22:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem brennenden PKW, der auf einem Parkplatz in der Straße "An der Unterführung" abgestellt war. Bei dem Brand wurden neben dem Audi auch Teile der HTS beschädigt.

Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei in Siegen übernommen hat. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell