PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW gerät in Vollbrand - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagabend (16.04.2026) ist ein Audi, welcher auf einem Parkplatz unter der HTS abgestellt war, in Vollbrand geraten.

Gegen 22:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem brennenden PKW, der auf einem Parkplatz in der Straße "An der Unterführung" abgestellt war. Bei dem Brand wurden neben dem Audi auch Teile der HTS beschädigt.

Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei in Siegen übernommen hat. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu geben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 14:17

    POL-SI: 40-Jähriger verursacht Verkehrsunfall vermutlich unter Alkoholeinfluss - #polsiwi

    Hilchenbach (ots) - Auf der Ferndorfstraße ist es am Donnerstagabend (16.04.2026) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 40-jähriger MINI-Fahrer und ein 44-jähriger Beifahrer waren gegen 22:20 Uhr in Richtung Hilchenbach unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge der Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:01

    POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in der Poststraße - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Bisher unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (16.04.2026) in ein Haus in der Poststraße in Bad Berleburg eingebrochen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere eines Wohnhauses. Dort angelangt, durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Die Tatzeit kann auf 18:40 Uhr ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 15:03

    POL-SI: Rote Ampel dauerte zu lange - Beim Wenden Radfahrerin übersehen -#polsiwi

    Siegen (ots) - Am gestrigen Mittwochabend (15. April) ist es im Feierabendverkehr zu einem Verkehrsunfall bei einem Wendemanöver gekommen. Dabei wurde eine 45-jährige Radfahrerin verletzt. Gegen 17:00 Uhr war ein 33-jähriger Mann mit seinem Dacia Sandero auf der Marienborner Straße in Richtung Siegen unterwegs. Aufgrund einer beampelten Baustelle in Höhe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren