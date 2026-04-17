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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in der Poststraße - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (16.04.2026) in ein Haus in der Poststraße in Bad Berleburg eingebrochen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere eines Wohnhauses. Dort angelangt, durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Die Tatzeit kann auf 18:40 Uhr bis 21:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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