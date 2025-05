Polizei Mettmann

POL-ME: Trio beraubt 39-Jährigen: Polizei bittet um Hinweise - 2505093

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein hat ein noch unbekanntes Trio am Dienstagabend, 20. Mai 2025, auf einem Radweg in Baumberg einem 39 Jahre alten Mann Bargeld und seinen Ehering geraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Der Monheimer ging gegen 22:30 Uhr auf einem Radweg am Holzweg spazieren. In Höhe der Hausnummer 151 begegneten ihm drei unbekannte Männer. Zwei fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter, der dritte war alleine auf einem E-Scooter unterwegs. Die Unbekannten hielten an und einer der Männer forderte den 39-Jährigen dazu auf, ihnen seine Wertgegenstände auszuhändigen. Sie bedrohten den Monheimer, der der Aufforderung nachkam und dem Trio Bargeld und seinen Ehering übergab. Danach flüchteten die Männer in Richtung Garather Weg.

Der 39-Jährige alarmierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Die Täter wirkten auf den 39-Jährigen angetrunken. Er beschreibt sie als:

1. Täter

- männlich - ungefähr 1,80 Meter groß - zwischen 20 und 25 Jahre alt - mit dunklen Haaren - trug ein Basecap und eine blaue oder grüne Jeanshose, schwarzen Pullover mit rot-grünem Aufdruck und weiße Adidas Schuhe - sprach mit den anderen beiden Tätern arabisch

2. Täter

- männlich - ungefähr 1,80 Meter groß - zwischen 20 und 25 Jahre alt - trug einen dunklen Pullover mit gelb-grünem Aufdruck, eine hellgraue Jogginghose und dunkle Schuhe

3. Täter

- männlich - zwischen 20 und 25 Jahre alt - trug eine dünne schwarze Jacke

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet und fragt:

Wer hat die Tat auf dem Radweg beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

